新型「エルグランド」 後席の快適性はトップクラス日産は2026年夏に、新型高級ミニバン「エルグランド」を発売する予定です。16年ぶりに全面刷新を迎える元祖「キング・オブ・ミニバン」は、全方位で進化し、再びミニバンの王座奪還を目指します。さて、そんな新型エルグランドですが、高級ミニバンとして多人数であっても快適な乗り心地が求められますが、果たして「後席」の乗り心地はどうでしょう。エルグランドは1997