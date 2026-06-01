ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・Juice＝Juiceが、8月6日（木）、東京・豊洲PITで行われる「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」に出演することが発表された。 フジテレビ発、湾岸エリアの新しい“夏”イベント「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」。先日の情報発表後、大きな反響を呼んでいる。東京・湾岸エリアの豊洲PIT、東京ガーデンシログインして続きを読むThe post J