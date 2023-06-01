先日、東京ビッグサイトで開催された「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク」に行ってきた。ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パークはもう何年も取材していなかったのだが、今年はなんだか「ミリ波が騒がしい」ということで足を運んだのだった。 KDDIのミリ波アンテナ（2025年10月撮影） ソフトバンクとKDDI、村田製作所とWOWOWエンタテインメントは、ミリ波