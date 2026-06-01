柳井市の伝統民芸品＝金魚ちょうちんづくりにきょう（1日）、地元の小学生が取り組みました。柳井小学校で行われた、金魚ちょうちんづくりには4年生の児童およそ80人が挑戦しました。柳井金魚ちょうちんは江戸時代、柳井市で商人だった「熊谷林三郎」が青森県弘前市の「金魚ねぷた」からヒントを得て作ったことがきっかけで始まったとされています。この催しは子どもたちにふるさとに愛着を持ってもらおうと市内の小学生を対象に毎