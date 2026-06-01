夕飯の献立決めがラクになる工夫を紹介します。教えてくれたのは、夫と3人のお子さんと暮らす、整理収納アドバイザーのmiwaさん（40代）。忙しい日でも無理なく夕飯づくりを続けるために実践している、食材選びのポイントや調理の工夫を教えてもらいました。品数を決めると、献立決めがラクになる以前の私は、夕方になるたびに「今日なにつくろう」と献立に悩んでいました。【写真】miwaさんのリアルな夕食魚も必要？副菜は何品