夕飯の献立決めがラクになる工夫を紹介します。教えてくれたのは、夫と3人のお子さんと暮らす、整理収納アドバイザーのmiwaさん（40代）。忙しい日でも無理なく夕飯づくりを続けるために実践している、食材選びのポイントや調理の工夫を教えてもらいました。

品数を決めると、献立決めがラクになる

以前の私は、夕方になるたびに「今日なにつくろう」と献立に悩んでいました。

【写真】miwaさんのリアルな夕食

魚も必要？ 副菜は何品つけるべき？

スーパーでも必要な食材が次々と思い浮かんで、売り場を何周もして疲れてしまうこともありました。

今思えば、迷っていた原因は「なにをつくるか」よりも、“どこまでつくればOKなのか”が決まっていなかったことでした。

現在のわが家の夜ごはんは、次の4つを基本にしています。

・メイン1品

・副菜1品

・みそ汁

・ご飯

元気な日は品数が増える日もあります。でもまずは、「しんどい日でも続けられる形」を基準に決めておく。すると負担がぐっと減り、「なんだかちゃんとできなかったな」と気にすることがなくなりました。

朝のうちに「使う食材」だけ決めておく

夕方の「今日はなにをつくろう？」という悩みを減らすために、私が朝にしているのが、“使う食材だけを決めておく”ことです。

ポイントは、メニューまで考えきらないこと。

まずは「肉か魚か」。メインの食材だけをどちらにするか決めておきます。

すると、朝のうちに冷凍庫から冷蔵庫へ解凍作業も終わるので、夕方になって「解凍してなかった…」とあわてることがなくなりました。

さらに、副菜に使う野菜も1種類だけ決めておきます。

・ニンジン → ニンジンしりしり

・ホウレンソウ→ ホウレンソウのゴマ和え

・ピーマン → 無限ピーマン

というように、先に使う食材を決めてしまうだけで、メニューもぐっと考えやすくなりました。

もちろん、しんどい日はトマトを切るだけ、ミカンを添えるだけの日があってもOK！

一方で時間に余裕がある日はポテトサラダ、ナムル、春雨サラダなど、少し食材数と工程の多い副菜を選んでつくります。

品数と使う食材の基準があることで、「なにつくろう」と迷う時間がなくなりました。

夕飯づくりは「忙しい日でも続けられる仕組み」が大切

日中に食材の使いみちをある程度決めたら、夕方はメイン料理の調理方法を調べたり、味つけを考えたりしながら、即座につくり始めます。

具だくさんのみそ汁やスープは、朝家事の時間につくっておきます。

冷蔵庫に残り野菜があれば活用。切れ端の野菜や使いかけの葉物野菜は、野菜室ではなく冷蔵室に「すぐに食べるボックス」をつくり、一か所にまとめています。

そうすることで、早めに使いたい食材がひと目でわかり、パッと取り出せるようになりました。

メイン食材の料理の量をしっかりつくっておけば、あとは朝つくった汁物を温め直したり、手軽な副菜を添えて完了！

品数を絞って、忙しい日でも続けられる仕組みにきり替えたことで、夕飯づくりの負担が減り、ちょうどよい距離感で調理に向き合えるようになりました。