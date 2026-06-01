お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が５月28日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からリクエストされた手作りパスタを公開し、その食べている姿がファンから反響を呼んでいる。 この日、「夫婦で食べるのは。。。★」と題してブログを更新した小原。「出張でしばらくおうちにいなかった旦那さん」と切り出し、夫から「久しぶりに食べたいなぁー」とリクエストされた料理があったこと