小原正子、出張帰りの夫･マック鈴木リクエストの手作りパスタ披露
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が５月28日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からリクエストされた手作りパスタを公開し、その食べている姿がファンから反響を呼んでいる。
この日、「夫婦で食べるのは。。。★」と題してブログを更新した小原。「出張でしばらく おうちにいなかった旦那さん」と切り出し、夫から「久しぶりに食べたいなぁー」とリクエストされた料理があったことを明かした。
小原は「私はほぼ毎日食べてるけど」「もちのろん、OK！」と快諾し、「はい、めしあがれ」と完成したたっぷりのスープをまとったボリューム満点大皿パスタを豪快に頬張る夫の姿を公開し、「旦那さんの前にあると めちゃ少なくみえるけど 三束近くあります」と説明。
この日のメニューは「プチトマトとツナのゼンブヌードル パスタ！」。味付けにはオリーブオイルやアヒージョのもと、しょうゆを使用し、さらにトッピングとして「ゆかり」と「きゅうり」を加えたという。一見意外な組み合わせながら、「？！」「これが むちゃうま！」と絶賛。「初めての組み合わせでしたが ビンゴでした」と満足そうにつづった。
この投稿にファンから「マックさんが手にするとスプーンとフォークも小さく見える」「緑も赤も入っていてうまそう」「トッピングに、きゅうりにゆかり めっちゃ、さっぱり夏向きやん」「久しぶりに、まぁこはんの手料理が食べたいというマックさん、かわゆ〜い」「マックさんだったら、平気でペロリと食べてしまいますね」「美味しそう！！」「マックさん幸せ者ですね」 などの声が寄せられている。
この日、「夫婦で食べるのは。。。★」と題してブログを更新した小原。「出張でしばらく おうちにいなかった旦那さん」と切り出し、夫から「久しぶりに食べたいなぁー」とリクエストされた料理があったことを明かした。
この日のメニューは「プチトマトとツナのゼンブヌードル パスタ！」。味付けにはオリーブオイルやアヒージョのもと、しょうゆを使用し、さらにトッピングとして「ゆかり」と「きゅうり」を加えたという。一見意外な組み合わせながら、「？！」「これが むちゃうま！」と絶賛。「初めての組み合わせでしたが ビンゴでした」と満足そうにつづった。
この投稿にファンから「マックさんが手にするとスプーンとフォークも小さく見える」「緑も赤も入っていてうまそう」「トッピングに、きゅうりにゆかり めっちゃ、さっぱり夏向きやん」「久しぶりに、まぁこはんの手料理が食べたいというマックさん、かわゆ〜い」「マックさんだったら、平気でペロリと食べてしまいますね」「美味しそう！！」「マックさん幸せ者ですね」 などの声が寄せられている。