ローソンとファミリーマートに個性豊かなビニール傘が登場。憂鬱な梅雨を楽しく過ごそう。宝島社より、コンビニで買える個性豊かなビニール傘が続々と登場する。ローソン版の商品は、しなこのキャラクター「しなクマ」のステンドグラス風デザインと、昨年大好評だった「HYSTERIC MINI（ヒステリックミニ）」より手描き風MINIちゃん柄、タータンチェック柄の2種類が登場。「しなクマ」傘のデザインは、原宿系クリエイター・しなこの