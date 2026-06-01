【ローソン＆ファミリーマート】しなクマやムーミンのUMBRELLA BOOKが登場！
ローソンとファミリーマートに個性豊かなビニール傘が登場。憂鬱な梅雨を楽しく過ごそう。
宝島社より、コンビニで買える個性豊かなビニール傘が続々と登場する。
ローソン版の商品は、しなこのキャラクター「しなクマ」のステンドグラス風デザインと、昨年大好評だった「HYSTERIC MINI（ヒステリックミニ）」より手描き風MINIちゃん柄、タータンチェック柄の2種類が登場。
「しなクマ」傘のデザインは、原宿系クリエイター・しなこの描き下ろし。日が差し込むとステンドグラスのように絵柄が投影される。また傘をさしたときに、ハートが花に見えるのもこだわりだ。
「HYSTERIC MINI」の手描き風MINIちゃん柄は、ハンドル・石突き・ボタンの色をそれぞれ変えるなど、細部にこだわったカラーリングが特徴。タータンチェック柄は、ハンドル・石突き・ボタンの色を統一したカラーリング。
そしてファミリーマート版の商品は、大人っぽい「MOOMIN」の北欧デザインと、可愛さあふれる「JILL by JILL STUART（ジル バイジルスチュアート）」。ジルバイからはおしゃれな花柄とかわいいグラデーションの2種が登場
「MOOMIN」は、上品で落ち着いたデザイン。ムーミンやリトルミイ、ニョロニョロがかわいくデザインされている。
「JILL by JILL STUART（ジル バイジルスチュアート）」は花柄とグラデーション、2種揃えて気分で使い分けるのも◎。ハンドルは滑り止め付きなので、引っ掛けても落ちにくくなっている。
＞＞＞個性豊かなビニール傘をすべてチェック！（写真26点）
（C）Moomin Characters TM
宝島社より、コンビニで買える個性豊かなビニール傘が続々と登場する。
ローソン版の商品は、しなこのキャラクター「しなクマ」のステンドグラス風デザインと、昨年大好評だった「HYSTERIC MINI（ヒステリックミニ）」より手描き風MINIちゃん柄、タータンチェック柄の2種類が登場。
「しなクマ」傘のデザインは、原宿系クリエイター・しなこの描き下ろし。日が差し込むとステンドグラスのように絵柄が投影される。また傘をさしたときに、ハートが花に見えるのもこだわりだ。
「HYSTERIC MINI」の手描き風MINIちゃん柄は、ハンドル・石突き・ボタンの色をそれぞれ変えるなど、細部にこだわったカラーリングが特徴。タータンチェック柄は、ハンドル・石突き・ボタンの色を統一したカラーリング。
「MOOMIN」は、上品で落ち着いたデザイン。ムーミンやリトルミイ、ニョロニョロがかわいくデザインされている。
「JILL by JILL STUART（ジル バイジルスチュアート）」は花柄とグラデーション、2種揃えて気分で使い分けるのも◎。ハンドルは滑り止め付きなので、引っ掛けても落ちにくくなっている。
＞＞＞個性豊かなビニール傘をすべてチェック！（写真26点）
（C）Moomin Characters TM
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優