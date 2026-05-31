壱番屋（愛知県一宮市）のカレーライス専門チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」（ココイチ）が、「焙煎スパイスのチキンカレー」を6月2日から数量限定で販売します。【写真】“痺レベル”が選べる！「痺辛旨椒」が辛そう！ココイチの“新商品”を一挙にチェック！同商品は、コリアンダー、クミン、マスタード、ターメリック、フェヌグリーク、唐辛子の6種類のスパイスを焙煎して香りを引き出し、ローストオニオンとチャツ