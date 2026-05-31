日本野球機構（NPB）、読売新聞社、日本テレビ放送網により昨年11月に創設が発表された「長嶋茂雄賞」。今季から導入される同賞の初代受賞レースを巡り、グラウンド外での“前哨戦”がすでに白熱している。異なる輝きを放つ「2人のスター」のどちらを評価すべきか、ファンの間でも様々な議論が巻き起こっているようで……。【写真】女性トラブル発覚後、生気ない表情でファンにお手振りする坂本勇人ソフトバンクが5月23日に「F