＼２０２６年７月６日（月）夜１１時６分～放送スタート！／ 地上波放送後、TVer にて見逃し配信、U-NEXT・Lemino にて見放題配信！ テレ東ドラマ史上最高の見逃し配信総再生数3,500万回を誇る 「カテコワ」原作者・赤石真菜の最新作！ 何度死んでも、不倫夫と愛人へ復讐を繰り返す タイムリープ復讐サスペンス！ 何度復讐を遂げても、過去に巻き戻る妻役 主