7/6（月）夜11時6分～放送スタート！主演 内田理央×渡邊圭祐！何度死んでも、不倫夫と愛人へ復讐を繰り返すタイムリープ復讐サスペンス「夫を殺したはずなのに」放送決定！

＼２０２６年７月６日（月）夜１１時６分～放送スタート！／

地上波放送後、TVer にて見逃し配信、U-NEXT・Lemino にて見放題配信！

テレ東ドラマ史上最高の見逃し配信総再生数3,500万回を誇る

「カテコワ」原作者・赤石真菜の最新作！

何度死んでも、不倫夫と愛人へ復讐を繰り返す

タイムリープ復讐サスペンス！

何度復讐を遂げても、過去に巻き戻る妻役 主演・内田理央

愛人と不貞行為を行う動画を生配信する夫役 渡邊圭祐

テレ東では7月6日(月)から、ドラマプレミア23「夫を殺したはずなのに」(毎週月曜よる11時6分～)を放送することが決定しました。

原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜による完全オリジナル縦読み漫画作品。2024年７月に同枠にて放送し、テレ東ドラマ史上最高の⾒逃し配信総再⽣数3,500万回※を記録した「夫の家庭を壊すまで」に続いて、ヒットメーカー赤石氏とテレ東が再びタッグを組み、最新作を実写ドラマ化いたします！さらに、本作は単なるドラマ化にとどまらず、新たな衝撃作を生み出すため、IP開発からテレ東が加わっております。これまで数々のヒット作を生み出してきたテレ東の【不倫・復讐】ジャンルに、新たな【タイムリープ】の要素を掛け合わせた、予測不能なタイムリープ復讐サスペンスをお届けします！

「これは――私が最愛の夫を殺すまでの物語…のはずだった」

料理上手な妻・莉乃と優しい夫・慶太。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた一本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。画面の中で覆面を被り、見知らぬ女と絡み合う夫…。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。しかし、愛人・エレナの返り討ちに遭い、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた――。夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか？自分の“復讐”が間違っていたのか？繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へと辿り着く。終わりのない愛と狂気が加速させる、底知れぬスパイラル。この夏、テレ東が放つ究極のタイムリープ復讐サスペンスにぜひご期待ください！

本作の主人公・本庄莉乃役を務めるのは、モデルやバラエティー番組など多方面で活躍するほか、ドラマ「来世ではちゃんとします」シリーズ(テレ東)、「夕暮れに、手をつなぐ」(TBS)など数々のヒット作に出演し、今年1月期には主演を務めたテレ東ドラマ「略奪奪婚」にて迫真の演技で多くの共感を集めた内田理央！そして、一見、妻・莉乃を一途に愛する心優しいサラリーマンでありながら、毎週金曜日に愛人と不貞行為の生配信をしている莉乃の夫・本庄慶太を演じるのは、現在放送中のドラマ「銀河の一票」(カンテレ)をはじめ、大河ドラマ「光る君へ」(NHK)や映画「わたしの幸せな結婚」、「ほどなく、お別れです」、「SAKAMOTO DAYS」など、多くの話題作に途切れることなく出演し続ける渡邊圭祐に決定！

本作のメイン監督は、ドラマ「GTO」(カンテレ)や、映画「虹色デイズ」、「ある閉ざされた雪の山荘で」などで脚本・監督を務めた飯塚健。連続ドラマで監督を担当するのは約8年ぶりとなります。さらにシリーズ構成には、TVerアワード2023ドラマ大賞受賞のドラマ「あなたがしてくれなくても」(フジテレビ)にて脚本を担当した市川貴幸が決定。今、もっとも注目度の高いクリエーターが本作を支えます！

何度死んでも、不倫夫と愛人へ復讐を繰り返すタイムリープ復讐サスペンス。終わりの見えない“死のループ”の中で、復讐の正解を探す莉乃は、いったいどんな答えに辿り着くのか――？初共演となる2人が巻き起こす、美しくも恐ろしい化学反応をお楽しみに！

※TVer DATA MARKETINGにて算出、TVer・ネットもテレ東・Leminoの合計値

※集計期間：2024/7/8～2024/10/7（#1配信開始日～#12最終話配信終了日）

≪役紹介＆出演者コメント≫

■内田理央／本庄莉乃(ほんじょうりの) 役

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会 夫・慶太を献身的に支える、料理上手な妻。

児童養護施設で親の顔を知らないまま育つが、慶太と出会ったことで幸せな日々を送っていた。しかし、謎の差出人から送られてきた生配信動画によって、人生が一転。愛する慶太の裏切りを知ることに…。 夫・慶太を献身的に支える、料理上手な妻。児童養護施設で親の顔を知らないまま育つが、慶太と出会ったことで幸せな日々を送っていた。しかし、謎の差出人から送られてきた生配信動画によって、人生が一転。愛する慶太の裏切りを知ることに…。

【コメント】

インパクトのあるタイトルにまず驚きましたし、「不倫×復讐×タイムリープ×サスペンス」 …衝撃のてんこ盛りです！

不倫の復讐劇でありながら、タイムリープというSF要素が絡み、さらにたくさんの謎が明らかになっていくサスペンス、ミステリー要素もあって、引き込まれるように台本を読み進めました。愛や憎しみ、迷いや絶望など、さまざまな感情を抱えて前に進んでいく役なので、演じる上でも楽しみです。

復讐の爽快感だけでは終わらず、「本当に復讐は人を救うのか」「愛って何なんだろう」と考えさせられる部分も多く、とても引き込まれました。何度も同じ時間を繰り返していく中、主人公が少しずつ変化していく姿も見どころで、サスペンスとしての面白さはもちろんですが、人間ドラマとしても楽しんでいただける作品になっています。毎話「次どうなるの!?」と思うような衝撃的な展開も待っているので、ぜひ考察も楽しみながら見ていただけたら嬉しいです。

主人公・莉乃がどんな答えを見つけていくのか、ぜひ最後まで見届けてください！視聴者の皆さんに夢中になっていただける作品になるよう頑張ります！

■渡邊圭祐／本庄慶太(ほんじょうけいた) 役

©︎「夫を殺したはずなのに」製作委員会

妻・莉乃を一途に愛する完璧で優しいエリートサラリーマン。

しかし、毎週金曜日に愛人と不貞行為の生配信を行うという裏の顔を持つ。裏切りを知った莉乃の手によって殺害されるが、知らないうちに何度も殺されるタイムリープへと巻き込まれていく。しかし、そんな慶太にはある知られざる秘密が…？

【コメント】

本庄慶太を演じさせていただきます、渡邊です。再び倉地さんの生み出す作品に携われる、と心が弾んでおります。最近目にすることが多くなった不倫・復讐というテーマのなかでもまた一味違う、一瞬一瞬の機微をしっかり捉えないと物語に置いていかれてしまう、演じ甲斐のある役だなと台本を読んで感じました。色々な意味で、しっかりと丁寧に、毎日、毎時間を過ごしていきたいと思います。もうしばらく初回放送まで楽しみにお待ちください。

≪原作者コメント≫

■原作者・赤石真菜

©︎赤石真菜・デジタル職人／CLLENN・テレビ東京

『夫の家庭を壊すまで』から2年…。再びドラマ化の機会をいただき、驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。

今作『夫を殺したはずなのに』は、最愛の夫の裏切りをきっかけに、サレ妻が"殺人犯"へと変貌していく、不倫×復讐×タイムリープサスペンスです。

登場人物たちは皆どこか歪で、愛したいのに傷つけてしまったり、憎みながらも手放せなかったり――それぞれが、自分なりの幸せを必死に探し続けています。豪華なキャスト・スタッフの皆様のお力によって、原作の世界をさらに濃密に描いた、魅力溢れる作品になっていますので、一視聴者としても放送が待ち遠しいです。

愛と復讐…そして"やり直した人生"がどんな結末へ辿り着くのか、ぜひ最後まで見届けていただけたら幸いです！

＼LINEマンガで原作配信中！／

CLLENN×テレ東が共同制作する縦読み漫画『夫を殺したはずなのに』は、2026年3月より「LINEマンガ」にて好評配信中！さらに、2026年7月には各電子書店での配信開始を予定しております。ドラマと併せてぜひご覧ください！

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・倉地雄大（テレビ東京 配信ビジネス局）

数々の復讐系の漫画がある中で、赤石真菜先生の本作は、設定の秀逸さと斬新さ、普遍的なテーマ性、深い愛ゆえの復讐、怒涛の展開が巧妙に絡み合って構成されていて、何よりも素晴らしい原作の映像化にチャレンジしたいと思いました。そんな本作に、唯一無二の表現で執筆してくれる脚本家・市川さんを筆頭にしたライターチーム、引き出しの多さと新しい演出プランでいつも驚かせてくれる飯塚監督をはじめとした監督チームで挑めることが、何よりもワクワクしています。

主人公・莉乃を演じてくださるのは内田理央さん。夫の不貞やタイムリープに翻弄される莉乃という難解な役を、日々真っ直ぐ向き合い、たくさん話し合い、緻密なキャラクター設計をしてくださっています。そして、莉乃の夫・慶太役は渡邊圭祐さん。本読みで慶太を演じる渡邊さんを見て、その引き出しの多さに驚きました。３年連続ご一緒させて頂けることも大変幸せですが、毎年驚かせてくれる渡邊さんの底知れない力量に、ただただ脱帽です。

撮影は間も無くですが、濃密な準備期間を経た今、見たことのない新しいドラマが誕生する気がして、とても楽しみです！この暑い夏に、濃密な感情と人間関係がギュッと詰まった「夫を殺したはずなのに」、漫画と合わせてドラマも毎週楽しんでもらえたら幸いです。ぜひお楽しみに！

＼TVerで「夫を殺したはずなのに」の番組ページが開設！／

このたび、広告付き無料配信サービス「TVer」にて番組ページが開設されました！現在、同ページ内にて莉乃役・内田理央と慶太役・渡邊圭祐によるTVer限定コメント動画を配信しております。ぜひ番組の「お気に入り登録」とともに、ご覧ください！

〈URL〉https://tver.jp/series/srcw1hv9s0

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマプレミア 23「夫を殺したはずなのに」

【放送日時】2026 年 7 月 6 日(月)スタート 毎週月曜 よる 11 時 6 分～11 時 55 分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Lemino」にて第一話から最新話まで ⾒放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

広告付き無料配信サービス「TVer」などで⾒逃し配信！リアルタイム配信は TVer で。

★⾒逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srcw1hv9s0

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】「夫を殺したはずなのに」赤石真菜・デジタル職人／CLLENN・テレビ東京

【出演】 内田理央 渡邊圭祐

【シリーズ構成】市川貴幸

【監督】飯塚健 棚澤孝義 的場政行

【音楽】 海田庄吾

【チーフプロデューサー】 北川俊樹(テレビ東京)

【プロデューサー】倉地雄大(テレビ東京) 清家優輝(ファインエンターテイメント)

【制作プロデューサー】中島八慶(ファインエンターテイメント)

【制作】テレビ東京 / ファインエンターテイメント

【製作著作】「夫を殺したはずなのに」製作委員会

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/korohazu/

【公式 X】@tx_premiere23 https://x.com/tx_premiere23

【公式 Instagram】@tx_premiere23 https://www.instagram.com/tx_premiere23

【公式 TikTok】@tx_premiere23 https://www.tiktok.com/@tx_premiere2

【ハッシュタグ】 #コロハズ