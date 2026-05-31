漫画家のすなこさんの漫画「制御不能の1歳半児とドラスト通いした時の日記」が、Xで500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む夫が近所のドラッグストアで、3日間使えるクーポンをもらってきました。「おむつを買うのに使おう」と思い、1歳半の娘と一緒に徒歩2分のお店まで歩いて行くことにしたのですが…という内容で、読者からは「かわいいけど大変ですよね…」「うちも覚えがありすぎる光景」「や