AI時代にはどんな力が必要とされるか。東大卒作家の西岡壱誠さんは「知識だけならAIのほうが圧倒的に強い。これから問われるのは知識を使って考え抜く力だ。知識だけの人は最初に価値を失う」という――。※本稿は、西岡壱誠『東大・京大入試で培う 多面的に物事を深く捉える 複合的思考力』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Joshua wanchai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Joshua wanchai■