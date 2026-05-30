無念の結果に終わった。J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを首位で突破した鹿島は、５月30日にプレーオフラウンド第１戦でWEST１位のヴィッセル神戸と敵地で対戦した。前半に先制を許すと、巻き返しを期した後半にまさかの４失点。０−５の大敗を喫した。試合後のフラッシュインタビューで、鬼木達監督は「相手のプレッシャーに圧を感じて、ボールを下げる場面も多かった」と前半を振り返る。「相手の前でプレー