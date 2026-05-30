ゴルフ未経験のはずが、なぜかベテランキャディーに。しかも翌週には謎の外国人に。東海テレビの深夜ゴルフ番組「ダイアン津田のバーディーチャンす〜」に、ロバートの秋山竜次さんが参戦。メ〜テレ（名古屋テレビ放送）の「秋山の楽しすぎる約30分」との局を越えたコラボ企画で、6月15日と22日の2週連続で放送されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】番組では、ダイアンの津田篤宏さんと初心者の森脇梨々