新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#１を５月28日（木）に放送した。 『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き小島瑠璃子