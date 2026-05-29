気温が高い日が続いており、熱中症に注意が必要です。そんな中、熱中症対策に役立つバナナのアレンジ術について、警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが熱中症対策に役立つ「バナナ」の“意外な食べ方”です！公式アカウントは「塩バナナを皆さんご存知ですか？バナナに塩を少量振りかけて水分と一緒に摂取すると熱中症の対策ができる食べ方です」と投稿。その上で「ただ