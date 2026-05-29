7月より放送開始のTVアニメ「無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す」の、第5弾キャラクターコンセプトビジュアルが公開された。マリッサ役・水瀬いのりのコメントも到着！＞＞＞コンセプトビジュアルなどをチェック！（写真3点）名門サンチェス公爵家で ”落ちこぼれ” と蔑まれてきた令嬢カロリーナ。国のため、 ”残酷無比” と噂される隣国の第二皇子との政略結婚を受け入れるが、実際の皇子は誠実で優しい人物だった。新た