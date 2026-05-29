【無自覚聖女】第5弾キャラクターコンセプトビジュアルを公開！
7月より放送開始のTVアニメ「無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す」の、第5弾キャラクターコンセプトビジュアルが公開された。マリッサ役・水瀬いのりのコメントも到着！
＞＞＞コンセプトビジュアルなどをチェック！（写真3点）
名門サンチェス公爵家で ”落ちこぼれ” と蔑まれてきた令嬢カロリーナ。国のため、 ”残酷無比” と噂される隣国の第二皇子との政略結婚を受け入れるが、実際の皇子は誠実で優しい人物だった。新たな家族との出会いや、自身に秘められた不思議な力に気づく中で、カロリーナは少しずつ本当の自分を見つけていく――不器用な皇子と令嬢が紡ぐ、愛と成長のファンタジーロマンス。
これまで、カロリーナ、エドワード、フローラ、テオドールが、葛藤や迷い、覚悟などの強い心情にスポットを当てたキャラクターコンセプトビジュアルが描かれてきた。そして、第5弾ではカロリーナの侍女をすることになるマリッサをフューチャー。キッシンジャー伯爵家のお屋敷を前に憂いを帯びた表情のマリッサ。彼女はとある理由で家を出ており、「最後には王子様が救い出してくれる……そんなお話に憧れていたんです」というセリフからも、その事情が気になる1枚になっている。
あわせて、マリッサ役の水瀬いのりからのコメントも到着。水瀬は「寡黙な侍女でありながらどこか儚くミステリアスな美しさを感じる存在感に惹かれました。カロリーナとの出会いで自分自身の在り方や価値観を大きく変化させるキャラクターのひとりです。話数を重ねていくと見えてくる侍女としてではない彼女自身の決意と選択。また彼女の境遇や生い立ちにも目線を合わせてご覧いただけると幸いです。」と、マリッサの魅力を語った。
落ちこぼれ令嬢と不器用な皇子が幸せをつかみ取る、愛の物語を影から見守るマリッサにも注目して観てほしい。
（C）あーもんど/アース・スター エンターテイメント/無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す製作委員会
＞＞＞コンセプトビジュアルなどをチェック！（写真3点）
名門サンチェス公爵家で ”落ちこぼれ” と蔑まれてきた令嬢カロリーナ。国のため、 ”残酷無比” と噂される隣国の第二皇子との政略結婚を受け入れるが、実際の皇子は誠実で優しい人物だった。新たな家族との出会いや、自身に秘められた不思議な力に気づく中で、カロリーナは少しずつ本当の自分を見つけていく――不器用な皇子と令嬢が紡ぐ、愛と成長のファンタジーロマンス。
あわせて、マリッサ役の水瀬いのりからのコメントも到着。水瀬は「寡黙な侍女でありながらどこか儚くミステリアスな美しさを感じる存在感に惹かれました。カロリーナとの出会いで自分自身の在り方や価値観を大きく変化させるキャラクターのひとりです。話数を重ねていくと見えてくる侍女としてではない彼女自身の決意と選択。また彼女の境遇や生い立ちにも目線を合わせてご覧いただけると幸いです。」と、マリッサの魅力を語った。
落ちこぼれ令嬢と不器用な皇子が幸せをつかみ取る、愛の物語を影から見守るマリッサにも注目して観てほしい。
（C）あーもんど/アース・スター エンターテイメント/無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す製作委員会
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