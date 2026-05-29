30日（土）は、東北北部から北海道を中心に大気の状態が不安定となり雲が広がりやすく、雨や雷雨となる所もあるでしょう。その他の地域は広い範囲で晴れる見込みです。最高気温は北海道の一部では平年より低くなりますが、その他は平年より高い所が多く、30℃以上の真夏日となる地域もある予想です。週末に外出される方は熱中症や紫外線への対策が不可欠ですが、食品の管理にも注意してください。また、気温の上昇にあわせて室内の