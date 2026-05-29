5月29日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、コメンテーターの大阪経済大学理事で経済評論家の岩本沙弓氏と、中東情勢について意見を交わした。 寺島「アメリカとイスラエルが対イラン軍事作戦を開始してから28日で3か月となりました。アメリカとイランは4月7日に停戦で合意し