フライト前の待ち時間や時間つぶしにぴったり！ 新千歳空港ターミナルビル直結の「新千歳空港温泉」がサウナ設備をリニューアルし、こだわりの「サウナ飯（サ飯）」の提供を開始しました。出張や旅行の合間に、手軽に日帰りで「ととのう」体験ができるとますます注目を集めています。本記事では、オートロウリュを導入した新しいサウナ設備や、期間限定価格のサ飯メニューについて紹介。さらに、記事の後半では「飛行機が見える」