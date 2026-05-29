フライト前の待ち時間や時間つぶしにぴったり！ 新千歳空港ターミナルビル直結の「新千歳空港温泉」がサウナ設備をリニューアルし、こだわりの「サウナ飯（サ飯）」の提供を開始しました。出張や旅行の合間に、手軽に日帰りで「ととのう」体験ができるとますます注目を集めています。

本記事では、オートロウリュを導入した新しいサウナ設備や、期間限定価格のサ飯メニューについて紹介。さらに、記事の後半では「飛行機が見える」「天然温泉がある」など、全国の空港にある温浴・サウナ施設もお届けします！

新千歳空港温泉のサウナ環境がパワーアップ！

オートロウリュ

国内空港として初めて天然温泉を取り入れたリラクゼーション施設「新千歳空港温泉」。運営する碧雲堂ホテル＆リゾートと北海道エアポートが、サウナを中心とした入浴体験の質を向上させるための設備改修を実施しました。

男性用ドライサウナには新たにオートロウリュ（自動蒸気発生機）を導入し、安定した熱と湿度による深い発汗が促されるように。また、女性用ミストサウナのヒーター機器を刷新。より快適な空間へと進化しました。

露天風呂エリア

さらに、男女それぞれの露天風呂エリアには外気浴（ととのい）用のベンチを新設しました。これにより、サウナ〜水風呂〜外気浴という「ととのう」ための導線がよりスムーズになり、入浴後のくつろぎの時間が一層充実しています。

入浴後のお楽しみ、こだわりの「サ飯」メニューが登場

今回のリニューアルに合わせて、館内の食事処ではサウナ後の身体に寄り添う「サウナ飯（サ飯）」メニューの提供をスタート。提供するメニューは以下の3種類で、すべてサウナドリンクがセットになっています。

・ニンニクと背油の背徳油そば

・食欲そそるスタミナ丼

・かぼす香る豚しゃぶ冷そば稲荷寿司付（うどんに変更可）

サウナ飯メニュー

これらのサ飯メニューは通常1,500円（税込）ですが、リニューアルを記念して2026年6月30日までは特別価格の1,300円（税込）で提供しています。なお、入浴をともなわない食事のみの利用も可能。空港利用者にとって手軽な腹ごしらえの選択肢としても魅力的です。

空港滞在の質を向上させる「ととのう」体験

近年のサウナブームにより、「ととのう」という感覚を日常的に求める人が増えています。移動の拠点である空港に充実したサウナ環境が整備されることは、単なる待ち時間の消化ではなく、空港での滞在そのものを目的に変えるポテンシャルを秘めています。

「新千歳空港温泉」エントランス

特に新千歳空港温泉は、国内の空港では初めて天然温泉を備えた施設であり、保温・保湿効果に優れたナトリウム塩化物泉を楽しめます。長時間のフライト前後に本格的なサウナと温泉、そして美味しいサ飯を堪能できる環境は、国内外の旅行者やビジネスパーソンにとって大きな付加価値となるでしょう。

フライト前後に寄りたい！ 全国の空港温浴施設3選

2026年6月1日にオープン10周年を迎える「大分空港足湯」では6月5日・6日に10周年記念イベントを開催！ 足湯がバラ風呂となり、くじ引き抽選会なども行われます（画像：大分空港公式サイトより）

新千歳空港以外にも、日本全国にはリフレッシュできる温浴施設を備えた空港があります。ここでは代表的なスポットを紹介します。

泉天空の湯 羽田空港（羽田空港）

第3ターミナル直結。展望露天風呂から飛行機や富士山を望む絶景スポット。24時間営業で深夜・早朝便にも便利です。

SOLA SPA 風の湯（中部国際空港 セントレア）

第1ターミナル4階にある、日本初の飛行機を望める展望風呂。サウナや伊勢湾に沈む夕日を望む展望デッキもあります。

大分空港 足湯（大分空港）

1階到着ロビーにある無料の足湯。毎朝別府市から運ばれてくる温泉の源泉かけ流しです！

移動の単なる通過点から、それ自体が「癒しの目的地」へと進化し続ける日本の空港。次の旅行や出張の際は、少し早めに空港へ向かって、極上のリフレッシュタイムを味わってみてはいかがでしょうか。

（画像：碧雲堂ホテル＆リゾート）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）