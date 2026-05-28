おととし7月の豪雨災害からまもなく2年が経ちます。酒田市の荒瀬川の氾濫で大きな被害を受け手付かずのままだった大沢地区の農地で、この春ようやく大量の土砂や流木の撤去へ重機が動き出しました。「岩魚が泳ぐ清流の郷」の復興への歩みです。おととしの7月25日、庄内地方から最上地方にかけて襲った豪雨災害。山形地方気象台会見「酒田市と遊佐町に大雨特別警報を発表しました」1時間に80ミリ以上の猛烈な雨を降らせる雨雲が次々