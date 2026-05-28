【Tiebreakers】 配信日：未定 価格：未定 フランスの開発スタジオ「Tiecorp Studio」は5月28日、PC（Steam）用2Dシューター「Tiebreakers」を発表した。配信日、価格は未定。日本語に対応予定。 「Tiebreakers」は、「メタルスラッグ」と「スラムダンク」に大きな影響を受けているという2Dシューター。開発スタジオは「少年ラン＆ガン（SHONEN RUN &a