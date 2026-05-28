フランスの開発スタジオ「Tiecorp Studio」は5月28日、PC（Steam）用2Dシューター「Tiebreakers」を発表した。配信日、価格は未定。日本語に対応予定。

「Tiebreakers」は、「メタルスラッグ」と「スラムダンク」に大きな影響を受けているという2Dシューター。開発スタジオは「少年ラン＆ガン（SHONEN RUN & GUN）」と呼んでおり、「メタルスラッグ」のようなシューティングゲームを進めながら、「スラムダンク」のような主人公の成長物語（Shonen Story）を体験できる。

【Tiebreakers - Reveal Trailer | AG French Direct 2026】

主人公リー・シャ（Li Sha）はテニスラケットを持った少女で、球を射撃のように連打して敵を撃つ。撃てる球はテニスボールだけでなく、ピンポン玉やバレーボール、ボウリング球なども登場し、それぞれ性能が異なる。これらの球は、プレイ中のステージ内で拾うことが可能なようだ。

また敵の球はパリィが可能で、ヒットストップがかかる爽快なパリィを決めることもできる。こうした射撃やパリィ、またスライディングも駆使しながら、敵を蹴散らしていくアクションが体験のポイントとなる。

ボス戦はタイブレーク制で、7点先取で2点差以上をつけることで勝利となる。詳細なルール設定は不明ながら、トレーラーではサーフボードに乗ったボスが水の球を放ってくるような場面が収められている。テニス対サーフィンといったユニークな設定も見どころのひとつとなるようだ。