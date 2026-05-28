【「クラシックゲームブランケット マッピー」「クラシックゲームブランケット ワルキューレの冒険」】 9月16日 発売予定 価格：各3,300円 KADOKAWAは、「クラシックゲームブランケット マッピー」と「クラシックゲームブランケット ワルキューレの冒険」を9月16日に発売する。価格は各3,300円。5月28日から予約を開始した。