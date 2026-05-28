【「クラシックゲームブランケット マッピー」「クラシックゲームブランケット ワルキューレの冒険」】 9月16日 発売予定 価格：各3,300円

KADOKAWAは、「クラシックゲームブランケット マッピー」と「クラシックゲームブランケット ワルキューレの冒険」を9月16日に発売する。価格は各3,300円。5月28日から予約を開始した。

両商品は、懐かしのファミコンタイトルの外箱デザインを配した「クラシックゲームブランケット」の第2弾。

第1弾タイトル「パックマン」、「ゼビウス」、「ドルアーガの塔」に引き続き、今弾ではナムコ（現・バンダイナムコエンターテインメント）の家庭用ゲーム機向けソフトのブランド「ナムコット」から、現在はショートアニメシリーズ「まっぴーちゅう！」が展開中の「マッピー」と、今年で40周年を迎えた「ワルキューレの冒険」の2タイトルがラインナップしている。

第1弾同様、ブランケット（1,044×700mm）の表面＆裏面と外箱（A4サイズ）には、各タイトルのファミコン用ソフトの外箱を可能な限り忠実に再現したデザインを採用。また、ナムコットのファミコンソフトのカートリッジ画像をまとめたA5判16ページの冊子が同梱される。

「クラシックゲームブランケット マッピー」、「クラシックゲームブランケット ワルキューレの冒険」

【発売日】9月16日（水）

【価格】各3,300円

【仕様】ブランケット：ポリエステルマイクロファイバー（1,044×700mm、280g）、冊子：A5判16ページ／フルカラー

【発行】KADOKAWA Game Linkage

【発売】KADOKAWA

【マッピー】【ワルキューレの冒険】

MAPPY(TM),ワルキューレの冒険 時の鍵伝説(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※ファミリーコンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。

