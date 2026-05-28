復帰後2試合で4打数4安打1本塁打の大活躍も左脇腹痛める【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が長期離脱することが濃厚となった。27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦前にデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、ヘルナンデスが重度の損傷で全治未定であることを明かした。戦線復帰からわずか2試合での再離脱の一報に、米ファンからは悲痛の声が上がっ