記事ポイントクウカン株式会社が札幌の民泊施設「モンドミオ札幌近代美術館207」のマスターリース運営を2026年3月に開始2024年8月〜2026年2月の約2年間における月別稼働率・客室単価・売上データを公開18カ国・地域から集客し、国内ゲストが売上の35.50%を占める分散型の収益構造 北海道で不動産・民泊投資事業を展開するクウカンは、札幌市内の民泊施設「モンドミオ札幌近代美術館207」のマスターリース（一括借り上げ）事業