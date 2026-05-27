Orangestarが、最新シングル「Petals / 花筏」のCDを本日リリースした。本作には、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌「Petals」、エンディング主題歌「花筏」を収録している。『春夏秋冬代行者 春の舞』は、暁佳奈による小説を原作としたテレビアニメ作品で、繊細な感情描写や四季をモチーフにした世界観が話題に。オープニング主題歌「Petals」は、疾走感のあるサウンドと透明感のあるメロディが印象的な楽