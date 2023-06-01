ROIROMが、アルバム『CLASSIC WAVE』より新曲「Pa Ri Ra!!」をサプライズリリースした。本楽曲は、2025年11月に開催された＜ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜 2025 ARIAKE＞のアンコールで初披露されており、軽快なホーンセクションとグルーヴィーなリズム、キャッチーなフレーズが印象的なポジティブビタミンソングだという。「人生、ちょっとデタラメなくらいがちょうどいい」というメッセージを軸に、悩みや停滞さえもエネ