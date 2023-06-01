堀ちえみが、ニューEP『月に祈りを』を5月27日に配信リリースすることを発表した。本作は、堀ちえみの自身の原点である’80〜’90年代ポップスのエッセンスを礎に、現代的なサウンドと融合させた“進化型”EPだという。そのノスタルジックな質感はデビュー当時を想起させながらも、洗練されたコード進行や現代的なアレンジによって再構築した全6曲を収録。なお、ニューEP『月に祈りを』を携えたツアー＜堀ちえみ ライブツアー “59