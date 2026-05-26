秘めごとが、2026年7月8日にリリースするメジャー1stミニアルバム『くろいもり』のジャケットデザインを公開した。『くろいもり』は、Instrumental楽曲を加え全7曲が収録されている。CDパッケージは絵本仕様でのリリースとなり、コンポーザー・木天蓼がストーリーを創作し、イラストレーター・ししゃももどきがイラストを手掛ける。絵本はすべての収録楽曲とリンクする点があり、秘めごとが表現しようとする世界観がより深く伝わる