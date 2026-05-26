秘めごとが、2026年7月8日にリリースするメジャー1stミニアルバム『くろいもり』のジャケットデザインを公開した。

『くろいもり』は、Instrumental楽曲を加え全7曲が収録されている。CDパッケージは絵本仕様でのリリースとなり、コンポーザー・木天蓼がストーリーを創作し、イラストレーター・ししゃももどきがイラストを手掛ける。絵本はすべての収録楽曲とリンクする点があり、秘めごとが表現しようとする世界観がより深く伝わる仕上がりになっているという。

『くろいもり』ジャケット写真

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◾️絵本あらすじ

夜から生まれた「ノツ」は、太陽が怖くて森から出たことがありません。

でも朝への憧れを胸に「夜の端っこ」を目指して旅に出ます。

様々な出会いを経て、「ノツ」が最後に見つけた「自分だけの答え」とは――。

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さらに、『くろいもり』より先行配信中の新曲「リンネ」のMVも公開された。映像作家・五反田和樹が手掛け、「リンネ」の世界に浸ることのできる内容になっているとのことだ。

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◾️詩音 コメント

『くろいもり』は、“絵本”としての1面も持った作品としてリリースされます。

ページをめくるたびに広がる、その世界の感情や温度を、音楽とリンクさせて感じて楽しんでもらえると思います。

これまでの秘めごとにはなかった、少しダークで不穏な一面も込めました。

優しさだけじゃない、綺麗なだけでもない、その奥にある美しさや孤独まで、ちゃんと触れられる楽曲達だと思います。

是非、自分のペースで、この世界を旅してもらえたら嬉しいです。

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◾️木天蓼 コメント

シュルレアリスム的な思考や世界観を軸に点と線を繋げていきました。

無意識な部分を意識的にフォーカスして、常識や一般論、パブリックな空間やイメージが崩れる事によって生まれる歪みや輝きを捉えようと思いました。

今までとはまた違った視点で、日常や非日常に溶け込める作品だと思いますので自由に感じるままに楽しんでいただければと思います。

そして今回は絵本形態でのリリースとなります。触れられる音楽を是非体感してみてください。

『くろいもり』とても美しい作品です。

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◾️ししゃももどき コメント

Major 1st Mini Album『くろいもり』を絵本仕様でリリースするにあたり木天蓼さんから初めてストーリーを聞いた時、情景が目の前に浮かぶ様に巡ってとてもワクワクしました。夜の風景は変わらずに見えてもその中の不穏さ、恐怖、希望、喜びがあり、そう遠く無い場所だけど主人公にとってはとてつもない大冒険をしたんだな、不意に自身はこのままでいいのかと思わされる事もあるけれど自分らしさというものは掛け替えの無いものだと気づかせてくれた、そんなストーリーでした。秘めごとさんの楽曲もまた日常に響くもので、秘めごとさんらしさが詰まっていて、メロディは聴くほどに耳に残りすごくワクワクしました。

絵本仕様のアルバムなんてそれはもう何て心踊るお話なんでしょう！と、楽しく描かせていただいたのですがわたしも皆様にワクワクを届ける要素になれていたら幸いです。

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◾️五反田和樹 コメント

本MVでは楽曲のオルタナティブな質感、詩音さんのしっとりした優しさがありながらも力強さに導かれるような声に対して強度のある映像を目指しました。原案を自動記述やカットアップで発想しています。

同一トーンを保ちつつ視点の違う断片的なイメージを挿入し、単に叙情的なイメージでは統一せず結末の収束しない詩的な映像で語りました。

原案が複数の場面や思考の側面をもっているように、撮影でも複数のレイヤーをもっています。撮影監督が撮影する光や構図が計算されたショットに私が偶発性や身体性をもって撮影するショットが挿入しています。

編集ではそれらの実写映像をベースにコラージュし、ストーリー、撮影、編集の各フェーズで同一の断片的な思想を持ったMVになっていると思います。

楽曲の詩的な世界観と合わせて楽しんでもらえると嬉しいです。

◾️メジャー1stミニアルバム『くろいもり』

2026年7月8日（水）リリース

予約：https://lnk.to/LAMR-5044 品番：LAMR-5044 価格：5,500円（税込）

仕様：絵本仕様 ▼収録楽曲

01.星の屑

02.小説家

03.シュル

04.春紫苑

05.うたげ

06.リンネ

07.夜想曲 ▼メーカー特典

オリジナルしおり

※木天蓼によるオリジナルデザインを想定しております。 ▼店舗オリジナル特典

Amazon：メガジャケ

タワーレコード(一部店舗を除く)：読み聞かせCD ※ナレーター：土屋李央

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ

ぐるぐる王国/ポプカル：スマホサイズステッカー

※店舗オリジナル特典は、メガジャケを除き、アーティストロゴを使用したデザインを想定しております。

◾️＜秘めごと LIVE TOUR 2026 「森羅」＞

2026年7月19日（日）神戸・クラブ月世界

2026年8月2日（日）名古屋・新栄シャングリラ

2026年8月22日（土）東京・I’M A SHOW

◾️ライブ情報

＜BEYOND SCENE 2026 in Nagoya supported by ZIP-FM＞

2026年5月30日（土）愛知・Zepp Nagoya

開場/開演：17:00/18:00

出演：H△G / 藍井エイル / ASH DA HERO

Opening ACT：秘めごと ＜NEWAGE＞

2026年6月18日（木）東京・渋谷Milkyway

開場/開演：18:30/19:00

出演：秘めごと / Klang Ruler / セブンス・ベガ ＜Himegoto Live in SEOUL＞

2026年6月28日（日）韓国・Rolling Hall

開演：19:00

※SOLD OUT ＜PARALLEL ECHOES Vol.1＞

2026年7月24日（金）宮城・enn2nd

開場/開演：17:30/18:00

出演：秘めごと / 春風レコード / メリクレット / 物品販売