セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、夕方限定で対象の揚げ物・フランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を6月3日午後4時から実施します。【画像】アメリカンドッグ“74円”！？「半額」対象の揚げ物を見る！（6枚）対象商品は“レジ横”の「ななチキ」（セール価格125円、以下、税込み）、「ザクチキ（魅惑のうま辛）」（セール価格125円）、「揚げ鶏」（セール価格125円）、「アメリカンドッグ」（