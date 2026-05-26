カッパ・クリエイト（横浜市西区）の回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、新キャンペーン「絶品とろまぐろ祭り」を5月28日から期間限定で行います。【写真】えっ？“150円”以下のマグロ商品がいっぱい！キャンペーン全メニューを一挙にチェック！キャンペーンでは、「大切りとろびん長まぐろ」を全店舗で特別価格110円（以下、税込み）、「中とろ」を同じく特別価格190円で販売。さらに、「本鮪（マグロ）大とろ