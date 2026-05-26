大戸屋（横浜市西区）が展開する和食を中心とする外食チェーン「大戸屋ごはん処」が、サマーバッグ「夏のきんちゃく」の事前ネット予約を6月5日午後2時から行います。大戸屋が夏に福袋を発売するのは初めて。【写真】えっ？かわいい！鳥獣戯画コラボ、八幡屋礒五郎コラボのグッズも！サマーバッグは「夏だから、おうちでゆっくり。」がコンセプトで価格は3000円（以下、税込み）。日本最古の漫画ともいわれる国宝「鳥獣戯