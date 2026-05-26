【DEAN V SELECT EXOTIC】（北海道シゲ56歳）弾きづらいと言う先入観から、一生所有する事は無いと思っていたVシェイプのギター。偶然オークションサイトで発見したこの個体に惹かれてしまい迷った末に購入。何と言ってもボディトップのブビンガの独特な杢目が１番のお気に入りです。又、前オーナーがピックアップをディマジオのPAF MASTERに交換、交換の際に各ピックアップのシリーズ、パラレル、タップ切り替えのスイッチを