サバをおいしく冷凍保存するコツについて、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…解凍してもふっくら！」これが「サバ」を上手に冷凍保存するコツです！公式アカウントは「サバは『臭みを除いてから冷凍』で、2〜3週間保存可能＆おいしさ長持ち」と投稿。冷凍保存のコツについて、次のように解説しています。【サバをおいしく冷凍保存するコツ】（1）パックから取り出して塩をふり、10分ほど置