セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、新商品「蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん」を5月28日から順次、発売します。【写真】ヤバイ！新商品のおいしそうなビジュアルをもっと！リニューアルされたスイーツも見る！新商品は、一品で野菜、肉、米が食べられる弁当で、蒸気で加熱することで素材本来の旨みを引き出した蒸し野菜、豚しゃぶ、炊き込みご飯が楽しめます。価格は537円（税込み）です。担当者は、新