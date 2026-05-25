温水洗浄便座に異常が生じた場合の対処法について、経済産業省 製品事故対策室（以下、経産省）の公式Xアカウントが紹介しています。【動画】「えっ…煙が」これが「温水洗浄便座」に異常が出たときの“簡単な対処法”です！経産省は「トイレに故障や異常があったら、電源を抜いて」と投稿。その上で「座ると便座が暖かいのは、電気製品だからです」「便器や水が冷たいな〜と思ったら、異常あり！」と解説し、「まずは電源を