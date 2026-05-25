眉村ちあきが韓国の5人組ヒップホップ・ガールズグループ“YOUNG POSSE”からソンヘとヨンジョンを迎え、楽曲「渋谷ふりーふぉーる」のコラボレーションver.となる眉村ちあき × SUNHYE (YOUNG POSSE) × YEONJUNG (YOUNG POSSE)「渋谷ふりーふぉーる(Japan-Korea ver.)」を5月27日にリリースすることが発表となった。楽曲「渋谷ふりーふぉーる」は、渋谷という街を巨大な遊園地＝アミューズメントパークに見立てて、音楽に身を委