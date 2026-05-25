2026年7月に創業48周年を迎える、WDI JAPAN（東京都港区）のカジュアルイタリアン「カプリチョーザ」が、新キャンペーン「カプリチョーザ 大創業祭」第1弾を6月4日から期間限定で毎週木曜のディナータイムに実施します。【写真】で見るとわかりやすい！“30％オフ”になる対象メニュー4種がコレです！キャンペーン第1弾では、「トマトとニンニクのスパゲティ」（1320〜2580円、以下、税込み）、「カルボナーラ」（1390〜2720