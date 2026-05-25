新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月28日（木）〜31日（日）の４日間にかけて開催される『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』の無料生中継において、番組を彩る豪華出演者および各スペシャルステージ（SS）などの放送詳細を発表。また、５月25日（月）〜31日（日）の７日間にわたり、24時間いつでも無料で視聴可能な特別編成『ラリージャパンチャンネル』を開設する。 この度、『FIA