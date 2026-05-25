歌舞伎俳優の片岡愛之助が23日、オフィシャルブログを更新。映画『翔んで埼玉』で共演した友人と久しぶりに再会したことを明かし、笑顔の２ショットを公開した。 この日、愛之助は「久しぶりに友人に会えた！！」と題してブログを更新。「中々タイミングが合わず、久しぶりに、しかも大阪で友人に会えました」と報告し、映画『翔んで埼玉』で 共演したシンガー・ソングライターのGACKTと並んだ２ショットを公開。黒縁メガネ姿の愛