片岡愛之助、GACKTとの“翔んで埼玉コンビ”再会ショット披露
歌舞伎俳優の片岡愛之助が23日、オフィシャルブログを更新。映画『翔んで埼玉』で共演した友人と久しぶりに再会したことを明かし、笑顔の２ショットを公開した。
この日、愛之助は「久しぶりに友人に会えた！！」と題してブログを更新。「中々タイミングが合わず、久しぶりに、しかも大阪で友人に会えました」と報告し、映画『翔んで埼玉』で 共演したシンガー・ソングライターのGACKTと並んだ２ショットを公開。黒縁メガネ姿の愛之助とサングラス姿のGACKTが、それぞれ笑顔を浮かべながらポーズを決め、仲の良さが伝わる一枚となっている。
「楽しかった！！！！！！！！！！！！」とテンション高めにつづり、「『翔んで埼玉』で共演させて貰ってからです^_^」と交流のきっかけを説明。
「大人になって友達とは出来にくいものですが、とても落ち着いて友人とは良いものですね」としみじみコメントし、久しぶりの再会を楽しんだ様子をのぞかせた。
最後には「ほな、今日も昼の部『義賢最期』から頑張りまぁす」とつづり、公演へ向けて気合いを入れ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お顔立ちがとてもGood」「まさか翔んで埼玉の映画外での交流があったとは知りませんでした」「２人の演技に圧巻されたあの感動は何回みても忘れられない」などの声が寄せられている。
この日、愛之助は「久しぶりに友人に会えた！！」と題してブログを更新。「中々タイミングが合わず、久しぶりに、しかも大阪で友人に会えました」と報告し、映画『翔んで埼玉』で 共演したシンガー・ソングライターのGACKTと並んだ２ショットを公開。黒縁メガネ姿の愛之助とサングラス姿のGACKTが、それぞれ笑顔を浮かべながらポーズを決め、仲の良さが伝わる一枚となっている。
「大人になって友達とは出来にくいものですが、とても落ち着いて友人とは良いものですね」としみじみコメントし、久しぶりの再会を楽しんだ様子をのぞかせた。
最後には「ほな、今日も昼の部『義賢最期』から頑張りまぁす」とつづり、公演へ向けて気合いを入れ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お顔立ちがとてもGood」「まさか翔んで埼玉の映画外での交流があったとは知りませんでした」「２人の演技に圧巻されたあの感動は何回みても忘れられない」などの声が寄せられている。